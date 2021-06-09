Умерла Либуше Шафранкова, исполнительница главной роли в фильме "Три орешка для Золушки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В среду, 9 июня, умерла чешская актриса Либуше Шафранкова, исполнявшая главную роль в фильме "Три орешка для Золушки" 1973 года. Об этом сообщил телеканал CNN Prima News.

В последние годы актриса боролась с раком легких. Однако точной информации о причинах смерти женщины пока нет.

Шафранкова родилась 7 июня 1953 года в чешском городе Брно, где окончила театральное училище. Впервые сыграла в кино в 17 лет в двухсерийной телеадаптации повести "Бабушка". Славу ей принесли роли в фильмах "Русалочка" (1975), "Принц и Вечерняя Звезда" (1979), "Третий принц" (1982), "Праздник подснежников" (1983). Фильм "Коля" 1996 года с ее участием получил премию "Оскар".

Ранее в Санкт-Петербурге умер актер Артем Анчуков, которого знают по ролям в сериалах "Улицы разбитых фонарей", "Бандитский Петербург", "Молодежка", "Мажор", а также по совместным выступлениям с певицей Татьяной Булановой.