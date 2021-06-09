В Швейцарии по запросу США арестовали гражданина России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В Швейцарии по запросу США арестовали россиянина Владислава Клюшина. Его обвиняют в финансовых махинациях, сообщила официальный представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии Игнрид Райзер.

По словам Райзер, Клюшин торговал активами, имея доступ к конфиденциальной информации. Объем махинаций оценивается в десятки миллионов долларов, передает РИА Новости.

Как рассказала представитель Федерального офиса юстиции Швейцарии, россиянина намерены передать в США, он выступает против этого. Решение об экстрадиции может быть обжаловано в Федеральном уголовном суде, отметила Райзер. Тем временем в российском посольстве в Берне подтвердили информацию об аресте Клюшина.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года в США присяжные признали россиянина Александра Жукова виновным в интернет-мошенничестве.

До этого россиянина Романа Стерлингова арестовали в США за отмывание биткоинов на 336 миллионов долларов.