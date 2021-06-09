Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств за строительство главного храма ВС РФ

Сергею Шойгу присудили высшую награду РАХ за строительство главного храма ВС РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главе министерства обороны России Сергею Шойгу присудили высшую награду Российской академии художеств (РАХ) как соавтору идеи строительства главного храма армии РФ.

- Приняв во внимание огромный труд, примененные современные методики и новые технологии, выдающиеся архитектурно-художественные качества главного храма ВС РФ, президиум РАХ счел справедливым наградить авторов проекта и ведущих мастеров наградами Российской академии художеств. Высшая награда Российской академии художеств (присуждена) министру обороны России генералу армии С. К. Шойгу, — говорится в сообщении пресс-службы Московского

Награду министру обороны вручат лично, когда у него будет возможность посетить РАХ.

Ранее российский президент Владимир Путин наградил ведущего телепередачи "Что? Где? Когда?" Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Сообщается, что Борис Крюк и Андрей Козлов были награждены за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.