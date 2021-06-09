Власти Москвы: Эпидемиологи связывают ситуацию с заболеваемостью COVID-19 несоблюдением профилактических мер

Жителей столицы призвали не пренебрегать мерами безопасности и прививаться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в Москве растет вследствие несоблюдения жителями санитарно-эпидемиологических мер, рассказала заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

- Эпидемиологи связывают динамику числа заболевших с несоблюдением санитарно-эпидемиологических мер, - отметила Ракова.

Глава Москвы Сергей Собянин исключил введение ограничений, из-за чего основная нагрузка ляжет на медиков, отметила заммэра. Она призвала москвичей соблюдать социальную дистанцию, носить маски, перчатки и по возможности ограничить контакты. Кроме того, Ракова напомнила о вреде самолечения, передает ТАСС.

Как отметила заммэра, каждый житель Москвы имеет возможность сделать прививку от коронавируса. В столице развернута сеть пунктов вакцинации, «которая может удовлетворить каждого желающего», подчеркнула Ракова.

Как писал сайт kp.ru, 9 июня 2021 Собянин заявил, что никаких локдаунов в Москве вводится не будет. Вместе с тем он сообщил, что в столичных больницах занято 10 тысяч коек. По его словам, в ближайшие дни откроют дополнительные больницы для приема инфицированных.