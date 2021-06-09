В Липецкой области смягчены коронавирусные ограничения

Губернатор Игорь Артамонов: в регионе есть серьёзный резерв для противостояния эпидемии коронавируса. Фото: липецкаяобласть.рф

Руководитель области рассказал, что обстановка с заболеваемостью коронавирусом в регионе продолжает оставаться стабильной. В последние недели число ежедневно выявляемых новых случаев держится на уровне 50-60 человек. В больницах на лечении от COVID-19 двести шестьдесят человек. Около двух тысяч пациентов переносят инфекцию в лёгкой форме и лечатся на дому.

Игорь Артамонов добавил, что в регионе есть серьёзный резерв для противостояния заразе. Для лечения зараженных в госпиталях области есть девятьсот коек.

«Положительная динамика позволяет нам частично снимать коронавирусные ограничения для проведения в Липецкой области традиционного бала выпускников, разнообразных фестивалей и спортивных соревнований, – пояснил Игорь Артамонов.

Губернатор убежден, что, не смотря на стабильную ситуацию с распространением инфекции в регионе, любые массовые мероприятия требуется проводить в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

– Так, если ранее разрешалось проведение мероприятий на открытом воздухе численностью не более 1000 человек, то теперь – с числом участников не более 50% от вместимости площадки. Постановление администрации Липецкой области об этом подписано и вступит в силу со дня его официального опубликования, - прокомментировал глава области меры по смягчению ограничений.