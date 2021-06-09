Байден отменил указ Байден отменил указ Трампа о запрете TikTok Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа, ограничивающий деятельность китайских мобильных приложений, в том числе социальной сети TikTok.

«Президент Байден отменил указ, направленный на запрет TikTok, WeChat и восемь других приложений…Новый указ поручает Министерству торговли оценить программные приложения, разработанные иностранными конкурентами…и принять соответствующие меры», – сказано на сайте Белого дома.

Как говорится в сообщении, указ Байдена позволяет США «предпринять решительные шаги для защиты конфиденциальных данных американцев». Отмечается, что администрация президента придерживается политики «продвижения открытого и безопасного Интернета», однако некоторые страны, в том числе Китай «не разделяют эти ценности и стремятся использовать цифровые технологии и данные американцев, создавая угрозу безопасности».

В 2019 году США начали расследование в отношении китайской компании ByteDance Technology, владеющей TikTok. На следующий год Трамп подписал указ, ограничивающий работу китайских приложений TikTok и WeChat, которые якобы передают данные американцев властям Китая.

Как писал сайт kp.ru, в середине мая этого года Байден отменил сразу семь указов Трампа.