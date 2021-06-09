Посол США анонсировала новые санкции против Белоруссии

Американский посол анонсировала новые санкции против Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол США в Минске Джули Фишер сообщила, что американское правительство скоро введет новые санкции против Белоруссии.

- Как было анонсировано Белым домом, дополнительные санкции последуют, и они последуют скоро, — сказала она.

Она добавила, что США в вопросе новых рестрикций координируется с партнерами в Евросоюзе, Канаде и Британии.

- Мы повысим цену за насилие и репрессии режима, — заключила Фишер.

Ранее президент США Джо Байден заявил о продлении действия введенных ранее санкций в отношении представителей руководства Белоруссии. Об этом он объявил во вторник, 8 июня, когда подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление об этом. В постановлении говорится, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США".