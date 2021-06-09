Координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов объяснил, на каких улицах ограничат скорость до 30 км\ч

В ГИБДД поддерживают идею снижения скорости движения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В крупных российских городах скорость движения на некоторых улицах могут ограничить до 30 км/ч. Эти новости вызвали волну возмущения среди автомобилистов.

Координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов отметил, что речь не шла о тотальном контроле. Такие ограничения могут ввести только на тех участках, где это разумно. Никто не собирается ограничивать трафик на всех городских магистралях.

- Некоторые СМИ вынесли в заголовки мысль, которая не соответствует действительности. В ГИБДД абсолютно разумно все объяснили, а получилось так, что инспекция выступает за тотальный геноцид автомобилистов, - комментирует автоэксперт Life.ru.

Ограничения могут появиться на улицах, где высокая интенсивность движения пешеходов. А вот МКАД и ТТК никто ограничивать не собирается.

- Я лично присутствовал и слушал заявление главы Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрия Митрошина об ограничении. ГИБДД поддержала идею установить ограничения только там, где это разумно, - заключил Шкуматов.

А вот вице-президент национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире Радио «Комсомольская правда» не так благосклонен к инициативе.

Он уверен, что от нового ограничения пострадают только водители. А следом за ними на себе ощутят последствия сотрудники дорожной полиции.

- Они будут больше не нужны. Их работу будут выполнять камеры, настроенные на новое ограничение. В итоге будет просто сбор денег, - полагает Шапарин.

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов отметил, что если будет введен диверсифицированный подход, то ограничения появятся только там, где они нужны.

- Везде нужно отдельным решением принимать то или иное ограничение скорости. Скорость не влияет на аварийность движения, а на последствия — влияет. Поэтому если произойдет ДТП с участием пешехода, то шанс выжить при такой скорости будет выше, - прокомментировал Солодунов ФАН.