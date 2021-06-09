Рябков: РФ готова восстановить нормальную работу посольств после саммита с США

Сергей Рябков сообщил, что РФ готова восстановить нормальную работу посольств после саммита с США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва готова "хоть на следующий день" после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена восстановить нормальную работу посольств, если американская сторона проявит настрой.

Рябков допустил, что отношения с США в дальнейшем ухудшатся.

- Я допускаю дальнейшее ухудшение (отношений с США). Мы приложим максимум усилий для того, чтобы этого не случилось, потому что риски серьезные и управление кризисами в наших отношениях остается в повестке дня, — сказал он.

По его словам, МИД РФ в контакте с американскими коллегами сделает все, чтобы повысить шансы на позитивный итог встречи президентов. Рябков добавил, что Москва готова восстановить нормальную работу посольств "хоть на следующий день" после саммита. Однако для этого США должны проявить соответствующий настрой.

Ранее президент США Джо Байден признался, что не знает, удастся ли ему с российским лидером Владимиром Путиным достичь понимания по проблеме кибератак. Он добавил, что эта тема станет предметом дискуссии во время переговоров.