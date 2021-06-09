"Бал Сатаны": Пригожин раскритиковал T-Killah, заболевшего ковидом после премии МУЗ ТВ

Пригожин раскритиковал T-Killah, заболевшего ковидом после премии МУЗ ТВ Фото: Иван МАКЕЕВ

4 июня в Москве отгремела премия МУЗ ТВ. В этом году церемония стала поводом для многочисленных скандалов, которые не затихают вот уже несколько дней.

Филипп Киркоров в пух и прах разругался с Нателлой Крапивиной. А рэпер T-Killah угодил после церемонии в больницу с подозрением на коронавирус.

- Все происходящее на красной дорожке - это «бал Сатаны». Многие гости были без масок. А новости о госпитализации T-Killah накалили атмосферу. Если человек знал, что болен, и пошел туда, то он преступник. Это безответственно! – возмущен Иосиф Пригожин.

Он искренне сочувствует тем, кто пришел на премию в надежде увидеть красивое музыкальное шоу, интересные наряды. Вместо этого на дорожке был «абсолютно другой разборняк».

- Заразил ли T-Killah еще кого-то? Надо спрашивать тех, кто заболел в последние дни, - комментирует продюсер Life.ru.

Александр Тарасов, известный под творческим псевдонимом T-Killah угодил в больницу 8 июня. Рэпера госпитализировали в Москве с подозрением на двустороннюю пневмонию, но врачи сразу увидели признаки коронавирусной инфекции, сообщает Пятый канал.

На следующий день артист поделился с подписчиками фотографией с больничной койки и признался, что его состояние оценивается скорее как средней тяжести. Из-за астмы ему "вдвойне тяжело дышать".