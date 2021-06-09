В России выросли цены на морковь и картофель

В России зафиксировали рост цен на морковь и картофель Фото: Олег ЗОЛОТО

Согласно данным Росстата, в России подорожали морковь и картофель, а также зафиксирован рост цен на капусту и лук.

- Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,3%, в том числе на морковь – на 5,9%, картофель – на 4,9%, капусту белокочанную – на 3,9%, лук репчатый – на 1,6%. Цены на огурцы снизились на 6,1%, помидоры – на 4,7%, — гласит сообщение ведомства.

С начала года картофель в России подорожал на 70,15%, капуста - на 60,6%, лук - на 38,85%. Морковь же выросла в цене на 83,88%.

Ранее зампредседателя правительства Виктория Абрамченко сообщила, что Россия закупит несколько десятков тысяч тонн картофеля в Белоруссии, чтобы стабилизировать на него цены. Картофель в мае, как следует из данных Росстата, оказался в топе самых подорожавших продуктов. За месяц он вырос в цене на 15,4%. Обогнали его только другие корнеплоды (свекла подрожала на 35,3%) и белокочанная капуста (плюс 25,2% за месяц).