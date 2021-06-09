Путин: мне есть о чем поговорить с Зеленским

Владимир Путин сообщил, что ему есть о чем поговорить с Владимиром Зеленским Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что ему есть о чем поговорить с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

- Нам всегда есть о чем поговорить, ведь мы соседи. Но дело даже не в этом уродливом законе (о коренных народах Украины). А дело в том, что когда спросили на уровне администраций, о чём вы хотите говорить, получили ответ, что в целом — о международной безопасности. Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины, — сказал Путин.

Он добавил, что российско-украинских отношениях накопилось много проблем, поэтому необходимо поговорить о них.

Напомним, Владимир Путин считает смешным непризнание русских коренным народом Украины. Так он прокомментировал соответствующую инициативу украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что отрицательно относится к такой идее и не понимает, как можно относиться к ней по-другому.