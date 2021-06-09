Профессор объяснила, почему Польша обиделась на решение США снять санкции с «Северного потока -2»

США решили снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Фото: REUTERS

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина объяснила, почему Варшава заняла позицию обиженной стороны после решения США снять санкции в отношении оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG.

- Польша проявляет позицию обиженной стороны, дескать, очень много было сделано... Теперь США изменили свое отношение, договорились, видимо, с ведущими странами Европейского союза, - поясняет профессор.

По мнению эксперта, США пошла на такой шаг, чтобы не потерять договоренности со своим важным экономическим партнером – Германией. Но не стоит полагать, что в принципе все санкции теперь закончатся.

- Какие-то ограничения так или иначе будут, но они не будут носить тотальный характер, - поясняет Еремина.

Что касается Польши, то это страна, которая в любом случае «реализует волю США».

- Они являются засланным казачком США внутри ЕС. Варшава не изменит позицию по отношению к «Северному потоку -2», для них важно показать, что они более проамериканцы, чем сами американцы, - заключила Еремина в беседе с RT.

По мнению экономиста, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрея Лободы, "Северный поток - 2" стал связующей нитью в возобновившемся диалоге глав дипломатических ведомств России и США.

- Очевидно, что этот важный для ЕС энергетический проект становится реальностью. США приходится переосмысливать свои экономические и политические амбиции, - комментирует эксперт ФАН.