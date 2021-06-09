Владимир Путин ответил на вопрос о форме сборной Украины с изображением Крыма Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что его не задела форма украинской сборной по футболу с изображением Крыма.

По словам российского лидера, дизайн формы его не удивил, так как позиция украинских властей относительно полуострова давно известна.

- Здесь нет никакой новизны. Позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан, что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия, — отметил Путин.

Ранее сборная Украина презентовала форму для участия на Евро. На майках украинской команды видны очертания республики Крым, Донецкой и Луганской областей. Крым был присоединен к России на основании референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. В Крыму и Севастополе 97% избирателей республики и 95,6% избирателей города проголосовали за воссоединение полуострова с Россией.