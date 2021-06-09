Песков: на саммите Путина и Байдена будет затрагиваться тема Украины

Дмитрий Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена будет затрагиваться тема Украины Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден, скорее всего, коснутся украинской тематики во время переговоров.

- Наверняка тема Украины будет затрагиваться, — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обозначит ли Путин позицию России по вопросу возможного вступления Украины в НАТО.

Ранее Владимир Путин заявил, что никаких гарантий невступления Украины в НАТО нет. Российский лидер не разделяет мнения тех, кто посмеивается над этим. По его мнению, Киев мог просто преждевременно озвучить свое вероятное членство в альянсе.

Напомним, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, чтобы стать членом организации у Украины "есть все необходимые инструменты". Однако он отметил, что пока речь идет лишь о движении украинской стороны в " сторону готовности к членству в будущем". Об этом Блинкен заявил, выступая на слушаниях в международном комитете сената.