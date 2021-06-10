В Самарской области до 2023 года за счет федерального Фонда решат вопрос с дольщиками

В ближайшие два года планируют решить вопрос с обманутыми дольщиками в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области до 2023 года планируют решить вопрос с обманутыми дольщиками. Для этого привлекут средства Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданного по поручению президента России Владимира Путина. Вопрос дольщиков обсуждался во время рабочего совещания, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров с руководителем федерального Фонда Константином Тимофеевым.

До конца текущего года планируется исправить ситуацию на восьми объектах, в ближайшее время Фонду передадут еще 12 долгостроев. Всего с 2017 года из реестра проблемных исключили 36 домов, восстановив права 3 790 дольщиков.

- Мы добились определенных результатов за последние годы. Крайне важно выдержать такой темп и приложить к этому все усилия. И здесь вопрос стоит не только по тем объектам, которые уже включены в реестр проблемных, но и тем, которые сейчас находятся в зоне риска, - сказал Дмитрий Азаров.

Глава региона поставил задачу до конца текущего года исключить из реестра проблемных не менее 8-ми объектов.