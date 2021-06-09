Мосгорсуд признал ФБК и "Штабы Навального" экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России

Московский городской суд признал ФБК и "Штабы Навального" экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России Фото: REUTERS

Мосгорсуд признал Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Также была запрещена работа "Штабов Навального"*

- Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации "Фонд борьбы с коррупцией", некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального", — цитирует ТАСС сообщение суда.

Деятельность ФБК* была прекращена незамедлительно. Сторона защиты уже сообщила, что будет обжаловать приговор суда.

В конце апреля сотрудник "Фонда борьбы с коррупцией"* Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Алексея Навального, поскольку структуру "немедленно подведут под статью об экстремизме".Он также отметил, что в такой ситуации "не поможет никакой ребрендинг", и что никто из Фонда не сможет делать вид, что работают в какой-то другой организации.

*Запрещенные в России организации. Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019