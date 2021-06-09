В США объяснили, чего хотят добиться санкциями против "Северного потока – 2"

Нед Прайс объяснил, чего хотят добиться санкциями против "Северного потока – 2" Фото: REUTERS

Представитель госдепартамента США Нед Прайс объяснил, что с помощью санкций и дипломатии Соединенные Штаты хотят добиться того, чтобы "Северный поток – 2" не стал политическим оружием Москвы.

- Наша цель заключается в том, чтобы сделать все, как с помощью санкций, так и дипломатии <…>, чтобы трубопровод ("Северный поток-2") не использовался в качестве политического оружия, — заявил Прайс журналистам во время брифинга.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США выступают за продолжение работы над тем, чтобы не допустить запуск газопровода "Северный поток - 2". также американская сторона надеется добиться от Германии "автоматических" мер против последствий его работы. Он также добавил, что завершение строительства газопровода и его запуск - разные вещи.Он сообщил, что в настоящее время американская сторона изучает, как действовать, чтобы поддержать интересы Украины.