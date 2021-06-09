Байден заявил, что США не ищут конфликта с Россией Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что Америка не ищет конфликта с Россией. По его мнению, обе стороны несут ответственность за стратегическую безопасность.

Во время своего выступления американский лидер также отметил, что Вашингтон ответит на "вредоносные действия" российского правительства.

- Мы не ищем конфликта с Россией, мы ищем стабильных и предсказуемых отношений. Наши нации разделяют великую ответственность среди прочего в стратегической стабильности, - заявил Байден военным на американской базе в Британии. Трансляция его выступления велась на странице Белого дома в YouTube.

Глава США в своей речи подчеркнул, что он "ясно дал понять, что США ответят на вовлеченность российского правительства во вредоносные действия".

Ранее лидер Соединенных штатов заявлял о необходимости начала деэскалации в отношениях с Россией. По его мнению, дальнейшие действия между Америкой и РФ будут в рамках" обдуманного диалога и дипломатического процесса".