Все имущество ФБК* передадут в собственность России после погашения требований кредиторов

Все имущество Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* будет передано в собственность России после погашения требований кредиторов. Об этом в среду, 9 июня, сообщили в Мосгорсуде.

Ранее по решению Мосгорсуда ФБК* и "Штабы Навального"* были признаны экстремистскими организациями в России, деятельность которых запрещена на территории страны.

*Запрещенные в России организации. Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019