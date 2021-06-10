Россия возобновляет полеты в ряд стран после коронавирусных ограничений Фото: Иван ВИСЛОВ

Россия с четверга, 10 июня, возобновляет регулярное авиасообщение с рядом стран после ранее принятых коронавирусных ограничений. Теперь полеты стали доступны еще в восемь стран мира.

Речь идет о возможности совершения рейсов в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию, а также чартерные полеты в Албанию.

Власти разрешили выполнение полетов по два раза в неделю по направлениям: Москва - Вена, Москва - Будапешт, Москва - Порт-Луи, Москва - Рабат, а также Москва - Загреб. Также рейсы будут выполняться по маршрутам Москва - Бейрут и Москва - Люксембург, но лишь по одному разу в неделю.