В ГИБДД составили портрет осужденных водителей-нарушителей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России чаще всего судимость за нарушения правил дорожного движения получают безработные мужчины со средним профессиональным образованием. Об этом говорится в информационно-аналитическом обзоре Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

Отмечается, что среди всех осужденных количество мужчин составляет 63 059 человек или 96,4%. Тем временем, доля женщин в 2020 году составила всего 3,6%, что равно 2 370. На момент совершения преступлений 26 женщин были беременны, а 108 имели ребенка в возрасте до трех лет.

Среди осужденных по ст. 264 УК (Нарушение ПДД и эксплуатации авто) наибольшее значение характерно для возрастной группы 18-24 года, за повторную пьяную езду наиболее высокие значения наблюдаются у возрастных групп 25-29 лет, 30-49 лет и 18-24 года.

- На граждан в возрасте от 25 до 49 лет приходится наибольшая доля осужденных за преступления, предусмотренные ст. 264.1 УК РФ, - говорится в документе ведомства, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ГИБДД поддержали предложение ввести ограничение скорости для водителей авто на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Однако в ведомстве отметили, что вводить ограничение следует в индивидуальном порядке для каждой улицы.