Псаки заявила, что Байден будет откровенным на встрече Путиным

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден намерен быть откровенным с российским коллегой Владимиром Путиным на предстоящей встрече. Так она ответила на брифинге на вопрос, насколько встреча двух лидеров может быть "неловкой" после скандального интервью Байдена в марте этого года.

- Президент Джо Байден давно знает президента Владимира Путина. Он никогда не сдерживался в выражении своих опасений или беспокойств, когда поведение российской стороны не отвечало демократическим ценностям. Он, безусловно, будет откровенен на предстоящей встрече, - заявила Псаки.