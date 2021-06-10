Рябков сообщил о неизменности позиции России по "Северному потоку-2" после заявления США

Рябков заявил о неизменности позиции России по "Северному потоку-2" после высказываний США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ даже после высказываний США о необходимости возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока -2" не повлияют на позицию Москвы по поводу этого проекта

- Поражаюсь, насколько наши американские коллеги уже выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами и даже оппонентами на международной арене, - высказался Рябков, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в Госдепартаменте США заявили о планах Вашингтона сделать "все возможное", чтобы газопровод "Северный поток - 2" не удалось запустить.