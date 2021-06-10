Daily Express: Евросоюз пришел в ярость из-за предстоящей встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден вступил в "словесную войну" с Европейским союзом, представители которого пришли в ярость из-за того, что ЕС не поставили в известность о предстоящей встрече американского и российского лидеров. Об этом пишет газета Daily Express.

- Они (США) не уведомили нас, что собираются объявить о проведении саммита с Путиным, - приводит издание слова одного из европейских чиновников.

В публикации автор Кэллум Хор отметил, что в среду Джо Байден отправится в свое первое с момента вступления в должность главы государства зарубежное турне. Лидеры Евросоюза утверждают, что они "счастливы" приезду американского лидера, но по некоторым данным, у политиков расходятся взгляды по ряд вопросов.