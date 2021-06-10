Байден: Все время забываю, что я президент США Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время выступления перед военными в Британии решил пошутить, чтобы сгладить неловкий момент.

Выйдя на сцену американский лидер начал свою речь со слов: "Когда мне было 14 ...". Однако в этот момент он отвлекся на толпу подал жест, чтобы стоящие военные могли присесть на свои места на трибунах, после чего сделал неожиданное признание.

- Я все время забываю, что я президент, - сказал глава государства, слова которого приводит The Sun.

Демократ Джо Байден является 46-м президентом Соединенных Штатов. Свой второй президентский срок он получил в возрасте 78 лет по итогам завершения выборов главы государства в 2020 году.

До этого он уже делал нелепые ошибки и оговорки во время выступлений. В частности, однажды на мероприятии он перепутал имя своей внучки с умершим сыном.