Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире10 июня 2021 6:22

Байден: Все время забываю, что я президент США

Американский президент пошутил перед военными
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Байден: Все время забываю, что я президент США

Байден: Все время забываю, что я президент США

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден во время выступления перед военными в Британии решил пошутить, чтобы сгладить неловкий момент.

Выйдя на сцену американский лидер начал свою речь со слов: "Когда мне было 14 ...". Однако в этот момент он отвлекся на толпу подал жест, чтобы стоящие военные могли присесть на свои места на трибунах, после чего сделал неожиданное признание.

- Я все время забываю, что я президент, - сказал глава государства, слова которого приводит The Sun.

Демократ Джо Байден является 46-м президентом Соединенных Штатов. Свой второй президентский срок он получил в возрасте 78 лет по итогам завершения выборов главы государства в 2020 году.

До этого он уже делал нелепые ошибки и оговорки во время выступлений. В частности, однажды на мероприятии он перепутал имя своей внучки с умершим сыном.