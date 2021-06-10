Последние новости на утро 10 июня 2021: Путин сравнил Украину с Нацистской Германией

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Последние новости на утро 10 июня 2021 года. Президент России Владимир Путин в интервью журналистам предельно откровенно оценил политику Украины за последние несколько лет. В первую очередь он раскритиковал желание Зеленского признать русских некоренным народом Незалежной. По его мнению, нужно вспомнить, как возникло государство Украина. "Это порождение советского периода – большевики, организуя Советский Союз, создали союзные республики и Украину. Можно вспомнить, что территории вошли в состав Российского государства в 1654 году, после Переяславской рады. И тогда те люди, которые проживали на тех территориях - те люди считали и называли себя русскими и православными", - напомнил Путин. Также российский лидер заметил, что в истории 20 века уже была одна страна, которая пыталась делить своих граждан на чистокровных и нечистокровных - Нацистская Германия.

В ГИБДД составили портрет водителя, осужденного за нарушение ПДД. В России чаще этот человек выглядит так: безработный мужчина со средним профессиональным образованием в возрасте до 49 лет.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия даже после высказываний США о необходимости возмещении Киеву возможных транзитных потерь из-за "Северного потока -2" не повлияют на позицию Москвы по поводу этого проекта. Также он признался, что поражен, "насколько американские коллеги выпали из стандартного контекста ведения дел с партнерами".

Президент США Джо Байден во время выступления перед военными в Британии решил пошутить. Выйдя на сцену он начал свою речь со слов: "Когда мне было 14 ...". Однако в этот момент он отвлекся на толпу, подав жест, чтобы стоящие военные могли присесть на свои места на трибунах, после чего сделал неожиданное признание: Я все время забываю, что я президент США.

В Перу 17 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в ущелье, еще шесть граждан пострадали. По предварительным данным, водитель транспорта вез 33 пассажиров, но в пути не справился с управлением автобуса и вылетел с трассы. Транспортное средство с людьми рухнуло в ущелье с высоты 200 метров.

В ГИБДД предложили создать электронный медицинский реестр. Предполагается, что в нем будут содержаться заключения о допуске водителей к управлению транспортными средствами. Такое предложение связано с тем, что порядка 80% нетрезвых водителей не попадают в поле зрения наркодиспансеров и сотрудникам Госавтоинспекции приходится самостоятельного проводить медосвидетельствования, без обращения в учреждения.