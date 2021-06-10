12 человек погибли при крушении самолета ВВС Мьянмы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Мьянме потерпел крушение самолет Военно-воздушных сил страны.

Как передает Reuters со ссылкой на местных пожарных, при крушеньи воздушного судна погибли 12 человек.

Китайский телеканал CGTN со ссылкой на данные местных СМИ сообщает, что на борту разбившегося военного самолета могли находиться 16 человек.

Напомним, днем ранее, 9 июня, стало известно о трагедии, которая произошла с истребителем Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, выполнявшим тренировочное задание в рамках учений «Шабла 21». В ночь на среду МиГ-29 ВВС Болгарии пропал с радаров во время выполнения тренировочной задачи над Черного моря. К поиску пилота присоединились силы и средства пограничной полиции, а также ВМС и ВВС. На место происшествия выехал министр обороны Болгарии, а тактические учения были временно приостановлены.