Рябков не видит причин для пересмотра списка недружественных стран

Сергей Рябков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия исключит США из списка недружественных стран, если Вашингтон прекратит враждебную политику и вмешательство во внутренние дела Москвы. Такое заявление сделал замминистра иностранных Сергей Рябков, отметив, что на сегодняшний день основания для пересмотра списка нет.

«США должны прекратить проводить недружественную политику», - приводит РИА Новости слова дипломата.

К элементам недружественной политики США замглавы МИД РФ отнёс постоянное вмешательство во внутренние дела Росси, наступление на российские экономические и внешнеполитические интересы, а также противодействие партнерству со страной на международной арене и усилиям государства в сфере интеграции.

Как писал сайт kp.ru, ранее Рябков заявил, что список недружественных стран может расширяться, однако Москва не хотела этого делать.

Напомним, Россия внесла в список недружественных стран США и Чехию. В отношении обеих стран введены ограничения, в том числе на возможность принимать на работу иностранных граждан в свои посольства. В штате работников посольства Чехии могут остаться только 19 российских граждан, а в американском посольстве - ни одного.