Минпромторг России не планирует продлевать соглашение о предельных ценах на сахар и масло Фото: Евгения ГУСЕВА

Соглашение о предельных ценах на сахар и подсолнечное масло в России продлевать не будут. Об этом рассказал статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, отметив, что у правительства есть другие механизмы, которые оно может использовать для регулировки стоимости товаров.

Замглавы ведомства напомнил, что соглашение по сахару между ретейлерами и производителями сырья истекло 1 июня, однако стороны продолжают соблюдать договоренности.

Стоимость продукта, по его словам, будет теперь регулироваться при помощи рыночной конкуренции. Евтухов отметил, что на российский рынок допущено 350 тысяч тонн импортного сахара.

«Тиражировать практику заключения соглашений на другие товары не стоит. Соглашения по сахару и маслу являются примером мягкого регулирования правил поведения участников рынка по ряду наиболее социально важных позиций», - сказал замминистра в интервью «Российской газете».

По мнению Евтухов рыночная регуляция и своевременное реагирование на ситуацию по отдельным товарам будут лучшим решением.