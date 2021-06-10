Компания-подрядчик отказалась от строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в США Фото: REUTERS

Канадская компания-подрядчик TC Energy, которая занималась строительством нефтепровода Keystone XL из Канады в США, в минувшую среду, 9 июня, приняла решении о закрытии проекта в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о необходимости прекратить его реализацию.

«Корпорация TC Energy сегодня подтвердила, что после всестороннего изучения вариантов и консультаций со своим партнером, правительством [провинции] Альберта, она закрывает проект Keystone XL», - говорится в заявлении канадской компании, опубликованном на ее сайте.

В январе американский лидер подписал указ о прекращении строительства нефтепровода Keystone XL, несмотря на то что Канада поддерживала проект.

Решение отказаться от строительства нефтепровода Keystone XL было объявлено еще в ноябре 2016 года занимавшим на тот момент пост президента США Бараком Обамой, который заявил, что проект «не отвечает интересам национальной безопасности США», однако уже в январе 2017 года ставший новым главой Белого дома Дональд Трамп подписал указ, отменяющий решение предыдущей американского лидера.