Телефонные мошенники начали обманывать клиентов банков при помощи роботов Фото: Александр ГЛУЗ

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян, обзванивая клиентов банков при помощи роботов они просят подтвердить перевод.

Как передает РИА Новости, потенциальным жертвам звонит робот якобы из банка с просьбой и подтверждении перевода. «Перевод на сумму три тысячи 600 рублей показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите "да"», - говорит такой робот.

Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева сообщила, что за три недели было зафиксировано несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Мошенники просят не только подтвердить осуществление переводов, но также перевыпуск карт или подачу кредитных заявок.

Как отмечается, обман с помощью робота имеет несколько вариантов. При продолжении разговора с мошенником и ответа «нет», злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей».

Такой оператор начнет уточнять, действительно ли клиент не осуществлял никаких операций по счету или не заказывал оформления кредита. При отрицательных ответах могут последовать угрозы, что пользователь вводит банк в заблуждение, в это является уголовной статьей «Мошенничество». На этом фоне начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета.

Другой вариант рассчитан на невнимательность клиента. Вопрос может быть задан таким образом: «Вы действительно хотите отменить перевод?». В таком случае отрицательный ответ будет означать подтверждение перевода, а два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору якобы оператора.

«В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов», - заявил специалист.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что телефонные мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян до пяти миллиардов рублей, а «средний чек» их успешной операции составляет около 8 тысяч рублей.