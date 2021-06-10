Байден и Путин встретятся в вилле Ла Гранж в Женеве

Вилла Ла Гранж в Женеве Фото: REUTERS

Президенты России и США, Владимир Путин и Джо Байден проведут свою встречу, которая запланирована на 16 июня, в знаменитой вилле Ла Гранж в Женеве. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Швейцарии.

«Знаменитая вилла Ла Гранж примет президентов Байдена и Путина 16 июня. Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», - говорится в сообщении, опубликованной на странице внешнеполитического ведомства в Twitter.

Как передает Reuters, швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Вилла Ла Гранж расположена посреди парковой зоны на левом Женевского озера. Здание окружают деревья секвойи, кусты роз и старинные фонтаны.

Как ранее сообщалось российский и американский лидеры намерены обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома хочет также поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Москву при агрессивных действиях.