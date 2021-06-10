Азаров: война России и Украины продлилась бы не больше недели

Николай Азаров Фото: Иван МАКЕЕВ

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что президент незалежной Владимир Зеленский и его предшественник Петр Порошенко эксплуатируют и «мусолят» «мантры» про войну с Россией.

Азаров предложил политикам «трезво подумать», сколько бы подобная война продолжалась, если бы она «действительно была реальной и вооруженные силы России принимали в ней реальное участие».

«Два дня, три, неделя. Наверное, не больше. Никто не даст больше. Скорее всего, через неделю эта война закончилась, если бы она существовала в реальности», - заявил бывший глава украинского правительства в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, на сегодняшний день Киев эксплуатирует сюжет с «российской агрессией» для оправдания проблем в экономике страны. Азаров отметил, что в то же время правительство Украины заложило в проект бюджета до 2024 года военный сбор.

«Значит все эти годы будут продолжаться мантры про войну с Россией», - заключил политик.

Экс-премьер добавил, что главной причиной бедственного положения на Украине можно считать государственный переворот, в результате которого Вашингтон «привел к власти своих марионеток».

Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что НАТО «накачивает» Украину оружием, «вскармливая» таким образом «милитаристский режим». Дипломат указала на «раздутый» военный бюджет незалежной, отметив, что власти страны «душат» гражданские права и свободы населения.