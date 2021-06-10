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Общество10 июня 2021 9:37

Минтруд не намерен увеличивать количество праздников ради 31 декабря

Последний день года все же может стать выходным, но за счет другой красной даты календаря
Елена АКИМОВА
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31 декабря могут сделать выходным, но только за счет других красных дней календаря

31 декабря могут сделать выходным, но только за счет других красных дней календаря

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дискуссия вокруг 31 декабря ведется уже много лет, в 2020 году день сделали выходным, что было позитивно встречено россиянами. Сохранится ли данная традиция или это было исключение, рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

Министр отметил, что обсуждение вопроса еще ведется и если вдруг возникнет необходимость утвердить 31 декабря как постоянный выходной, то резервы поищут среди существующих праздников.

То есть, исключат один выходной и введут другой.

- Думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения. Есть определенное соотношение количества рабочих к количеству нерабочих дней, - отметил Антон Котяков в беседе с «Известиями».

Предложение сделать 31 декабря выходным днем поддерживают в Общественной палате и Совете Федерации. Но даже если день на календарях отметят красным, это не значит, что выходной будет для всех, сообщает телеканал "360".

- Некоторые сферы не смогут приостановить свою деятельность. К ним относится все связанное с безопасностью: МЧС и медицина. Будут работать торговля, развлечения. Во время всеобщих выходных их заработок растет, - рассуждает президент компании SuperJob Алексей Захаров