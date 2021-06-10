В Совфеде предложили запретить крупным торговым сетям работать по ночам и в выходные Фото: Михаил ПАТЛИС

Работа торговых сетей в ночное время и по выходным в некоторых российских регионах может быть ограничена. С таким предложением глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов обратился к помощнику президента РФ Максиму Орешкину, указав на то, что такая мера позволит выровнять конкуренцию в отрасли с малым бизнесом.

Как передают «Известия» со ссылкой на соответствующие письмо, глава комитета назвал одной из главных проблем отрасли в регионах доминирующее положение крупного ретейла и сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях. По его словам, предложение об ограничении работы торговых сетей в выходной день или в режиме 24 часа сформировано в ответ на запрос российских регионов.

Издание сообщает, что в ответ на запрос в регионы с просьбой уточнить, насколько целесообразным им представляется введение такой меры, в большей части не ответили, а в Тульской и Орловской областях, республиках Марий Эл, Алтай и Чувашия, в Калужской, меру на их территории назвали не актуальной.