Минтруд не рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю Фото: Shutterstock

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков объяснил, возможен ли переход на четырехдневную занятость в России. Пока в ведомстве считают, что такой необходимости нет. У работодателей есть много вариантов, как организовать удобную занятость для сотрудников.

- С учетом гибких форм занятости, которые мы сейчас предусмотрели в Трудовом кодексе, необходимость перехода на четырехдневную рабочую неделю в обязательном порядке, на сегодняшний день неактуальна, - отметил министр в беседе с «Известиями»

Сегодня есть возможность организовать занятость по гибкому графику для отдельных категорий сотрудников, имеется дистанционная занятость и частичная.

- Последние изменения об удаленной занятости отвечают запросам общества, позволяют работодателю формировать гибкий график. При необходимости в офисе можно сделать и четырех - и трехдневную неделю. А пару дней трудиться из дома, - отметил министр.

К тому же, работодатели могут организовывать удобный режим работы для матерей с детьми. Но пока прямой обязанности нет, только на усмотрение руководства.

Не исключено, что компании будут мотивировать более гибко подходить к графику матерей.

- Определенные шаги, может быть, не настолько прямые, мы в любом случае уже делаем. Например, есть возможность организовать дистанционный режим работы, если это позволяют служебные обязанности мамы. Это позволит сотруднице отводить ребенка в детский сад или на занятия, - приводит пример Котяков.

Тем временем в Росстате посчитали средние зарплаты россиян в начале 2021 года. Больше всего получают на Чукотке - 122,9 тыс. рублей. На втором месте ЯНАО - 108,4 тыс. рублей, а замыкает тройку лидеров Москва - 99,5 тысяч рублей, сообщает RT.