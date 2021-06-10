В офисе Зеленского признали зависимость армии Украины от российского топлива Фото: REUTERS

Украинская армия может на месяц-два остаться без топлива и утратить боеспособность в случае прекращения его поставок из России и Белоруссии. Об этом в четверг, 10 июня, заявил советник делегации Украины в контактной группе, советник руководителя офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович, отвечая на вопрос о необходимости разрыва отношений Киева с Москвой и Минском.

- Если власти заботятся об экономике своей страны, о народе, перспективах, то должны провести ревизию всех существующих отношений, оставить только необходимые, без которых мы просто утратим боеспособность. У России и Белоруссии мы закупаем 70% топлива, в том числе для вооруженных сил. Если мы принципиально скажем «нет», то останемся на месяц, на два без топлива для армии, - отметил он в эфире канала «Украина 24».

Алексей Арестович добавил, что в истории есть много примеров, когда конфликтующие государства не разрывали полностью всех отношений, в том числе торговых.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова украинского президента о нехватке финансов на содержание войск страны, указал на отсутствие необходимости в армии на Украине.