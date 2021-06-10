Кремль: Путин прибудет на саммит в Женеву в день переговоров с Байденом 16 июня

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин прибудет на саммит РФ - США в Женеву непосредственно в день переговоров с американским коллегой Джо Байденом - в среду, 16 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В день переговоров», - приводит ТАСС ответ представитель Кремля на вопрос, планирует ли российский президент прибыть в Швейцарию накануне саммита или непосредственно в день встречи с американским лидером.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно, что встреча двух лидеров состоится в знаменитой вилле Ла Гранж, которая расположена посреди парковой зоны на левом Женевского озера. Швейцарская полиция и армия закрыли два парка, окружающих виллу, а также установили баррикады и колючую проволоку.

Ранее сообщалось главы государств собираются обсудить нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития отношений двух стран. Позже стало известно, что глава Белого дома хочет также поднять тему прав человека. Кроме того, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Байден скажет Путину, что ждет Россию при «агрессивных действиях».