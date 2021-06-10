Росздравнадзор не регистрирует большого числа побочных реакций на вакцины от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росздравнадзор не фиксирует значительного числа побочных нежелательных реакций от вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом сообщила глава ведомства Алла Самойлова.

«На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины», - заявил глава Росздравнадзора, выступая на XXIII Всероссийской конференции «Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий" - "Фарммедобращение-2021"».

Как отметила Самойлова, это свидетельствует о том, что препараты, которые сегодня зарегистрированы в России, безопасны и могут рекомендоваться для прививки пациентов.

Напомним, одна из российских вакцин, «Спутник V», на сегодняшний день занимает второе место в мире по количеству одобрений от государственных регуляторов. По данным Центра имени Гамалеи, эффективность препарата составляет 97,6 процента.