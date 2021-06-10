Минтруд: россияне останутся без длинных майских каникул в 2022 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году на майские праздники россияне получили возможность отдохнуть подольше. Выходные объединили и вышло целых десять дней. В следующем году, скорее всего, так сделать не получится.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, что в 2021 году каникулы были введены не просто, чтобы отдохнуть, а по рекомендации Роспотребнадзора.

- Это было целесообразно исходя из санэпидситуации. В следующем году и так получается достаточно много выходных на майские — два раза по четыре дня, - комментирует «Известиям» министр.

Пока вопрос о появлении регулярных майских каникул, наподобие новогодних, не рассматривается. В Минтруде отмечают, что в России сбалансированное соотношение рабочего времени и выходных. Только по рекомендации санэпидслужб или медиков, эта пропорция может быть пересмотрена.

Вариант забрать пару дней от зимних каникул и прибавить их к майским, так как дачи, огороды, хорошая погода, - тоже не рассматривается.

- Зимние выходные связаны с рождественскими традициями, каникулы имеются во многих странах мира. Наше православное Рождество 7 января целесообразно объединить с новогодними каникулами, - объяснил министр.

В 2022 году майские праздники в России пройдут в привычном режиме: выходные будут с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая, сообщает телеканал "360".