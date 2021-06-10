Суд Киева разрешил принудительно доставить Порошенко на допрос в Госбюро 10 июня 2021

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Суд Киева разрешил принудительно доставить бывшего украинского президента Петра Порошенко на допрос, который состоится в Госбюро расследований Украины в четверг, 10 июня. Об этом сообщил депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

«Печерский районный суд Киева дал разрешение на принудительный повод пятого президента Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований», - написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Камельчук уточнил, что допрос касается производства о незаконном перемещении через таможенню украинской границы 43 картин всемирно известных художников. Депутат отметил, что по этому делу экс-президент проходит в качестве свидетеля.

Напомним, накануне экс-президента обвинили в том, что он тайно контролировал как минимум шесть офшорных компаний, совершавших сделки на миллионы долларов. Как сообщал Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), через офшорные компании проводились сделки по покупке роскошной мебели для его дома, а также дорогостоящие произведения искусства, среди которых сюрреалистическая скульптура «Длинноногий слон» Сальвадора Дали и картина Ильи Репина «Казаки на Черном море».