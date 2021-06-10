Самые счастливые россияне живут в Москве, Петербурге и Новосибирске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитики сервиса «Работа.ру» назвали самые счастливые города России. В тройку попали Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, на максимальный балл уровень своего счастья оценили 15 процентов опрошенных, из которых четверть живет в столице, 14 процентов проживают в Санкт-Петербурге и каждый десятый сообщил, что он из Новосибирска.

Сообщается, что каждый пятый житель России (21 процент) оценил свой уровень счастья на четыре балла. Из них 23 процента также являются жителями Москвы, 16 процентов - Петербурга, а 13 процентов - Екатеринбурга. Большинство (32 процента) рассказали, что счастливы «на тройку». Из них 19 процентов живут в столице, 13 процентов - в Нижнем = Новгороде и 9 процентов – в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее россияне назвали города, куда хотели бы переехать. Самыми желанными для проживания остаются Москва, Санкт-Петербург и Тюмень.