МИД: Россия передаст ноту о выходе из Договора по открытому небу Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия в скором времени передаст депозитариям Договора по открытому небу ноту о выходе, затягивания процесса из-за саммита с США нет. Об этом в четверг, 10 июня, заявил заместитель главы российского министерства иностранных дел Сергей Рябков.

- Мы ни в коем случае ничего не затягиваем, строго следуем требованиям российских законов. После подписания и обнародования закона он вступает в силу через десять суток. А после этого стоит вопрос о том, чтобы передать ноту депозитариям. Здесь нет никаких соображений, связанных с тем, как себя поведет американская сторона или их союзники, - сообщил дипломат в интервью РИА Новости.

Сергей Рябков отметил, что сроки, в которые Россия передает ноту о выходе из соглашения, являются техническим моментом. По его словам, это произойдёт в самое ближайшее время после вступления закона в силу.

Как писал сайт kp.ru, российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора по открытому небу в минувший понедельник, 7 июня.