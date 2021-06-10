Россиянам напомнили о выплате по «старому» пенсионному возрасту Фото: Shutterstock

Россияне могут получить денежные средства, которые были накоплены во время формирования накопительной пенсии с 2002 по 2014 год. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал замглавы по науке Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

В те годы работодатели выплачивали за каждого официально оформленного сотрудника по 6% от его заработной платы. Таким образом формировалась накопительная часть пенсии. Помимо этого, работник и работодатель могли делать дополнительные отчисления.

Эти средства аккумулировались либо в одном из негосударственных пенсионных фондов, или в российском Пенсионном фонде, их инвестировали, и в результате возникал доход. Получить выплату могут женщины по достижении 55 и мужчины старше 60 лет. Те, у кого есть право на досрочную пенсию, могут сделать это и раньше.

- Есть три варианта выплат: пожизненно, в течение определенного срока (не менее десяти лет) или единовременно. Возможность их реализации зависит от ряда условий, - сообщил Юрий Горлин в интервью изданию «Прайм».

Для получения средств россиянам необходимо обратиться с заявлением в ПФР или негосударственный пенсионный фонд - в зависимости от того, где они хранятся.