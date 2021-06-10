Глава отдела Минобрнауки Михаил Шерстобитов арестован за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хамовнический суд в российской столице отправил в СИЗО главу отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки России Михаила Шерстобитова в рамках расследования уголовного дела о получении взятки. Обвиняемого арестовали до 7 августа, пишет в четверг, 10 июня, агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

- Постановлением суда в Москве удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 августа. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по части третьей статьи 290 Уголовного кодекса России, - сообщил пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

Источники агентства в правоохранительных органах добавили, что Михаила Шерстобитова задержали в центре столицы с поличным 8 июня при передаче ему взятки на сумму в 150 тысяч рублей. Взятку он получил за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов.