Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве иностранных дел России считают беспрецедентным использованное Госдепом сравнение Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* и «Свидетелей Иеговы»**. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это действительно, так сказать, уравнять в общественном сознании две структуры, проведя параллель между сектами... Но мы теперь ... не забудем об их емком и очень четком сравнении», - сказала дипломат в эфире программы «Полный контакт с Владимиром Соловьевым».

Захарова отметила, что Вашингтон забыл упомянуть, что у России есть внутренне законодательство, которое применяется, «точно так же, как оно применяется в различных других странах».

«Заметьте, это не МИД России приравнял две секты. А внешнеполитическое ведомство США. Почему? Потому что кураторам виднее», - отметила он в своем Telegram-канале.

Напомним, в среду, 9 июня, суд признал ФБК*, а также «Фонд защиты прав граждан» (ФЗПГ)* и общественное движение «Штабы Навального»* экстремистскими, ликвидировал и запретил их на российской территории. Госдеп сравнил это с запретом в 2017 году «Свидетелей Иеговы»**.

* Общественное движение «Штабы Навального», Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) включены Министерством юстиции РФ в список иноагентов.

** «Свидетелей Иеговы» Экстремистская организация, запрещенная в России.