Видео мощного выброса плазмы на Солнце появилось в сети Фото: скриншот

В минувший четверг, 9 июня, специалисты смогли заснять отрыв протуберанца – плазменного образование в виде выступа на краю диска Солнца или темных пятен на Солнце.

Мощный выброс плазмы на Солнце сняли на видео в омском астрономическом кружке, оно также попало на камеру геостационара GOES-16/NOAA/NASA. На видео можно наблюдать процесс протуберанца.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 10 июня 2021 года, можно будет увидеть кольцеобразное солнечное затмение. Это редкое космического явления последний раз наблюдалось на территории России больше 50 лет назад. Однако и в этот раз на территории страны его можно будет увидеть не везде максимальную фазу кольцеобразного солнечного затмения смогут наблюдать в Якутии и на Чукотке в 13:40 по московскому времени. Кроме россиян кольцеобразное затмение Солнца могут увидеть также жители канадского Онтарио и Гренландии.