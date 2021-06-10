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Общество10 июня 2021 11:23

Юрист дал совет, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

Проблема бродячих животных актуальна для всех городов страны
Елена АКИМОВА
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Юрист дал совет, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

Юрист дал совет, как получить компенсацию за нападение бездомной собаки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Юристы дали совет, что делать, если рядом с домом поселилась стая бродячих собак и как можно получить компенсацию в случае нападения бездомных животных.

- Отлов и обустройство безнадзорных животных — это прямая обязанность любых муниципальных властей, об этом прямо сказано в законе (п. 14 статьи 14.1 и п. 15 ст. 16.1 ФЗ № 131), — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин.

Но часто чиновники игнорируют эти обязанности, а в случае ЧП, предпочитают отписываться и ждать, когда история забудется.

Если рядом поселились бездомные собаки, которые проявляют агрессию, стоит обратиться с заявлением в администрацию населенного пункта. Параллельно подать заявку на отлов через специальный ресурс https://gosotlov.ru.

Если проблема не решилась, следующим этапом станет обращение в прокуратуру. Это можно сделать через сайт «Госуслуги.ру».

- В жалобе обязательно указать, что ситуация с бродячими собаками нарушает Ветеринарные (ВП 13.3.1103-96) и Санитарные (СП 3.1.096-96) правила, контроль за исполнением которых в том числе находится в сфере прокурорского надзора, - советует адвокат.

Если же предотвратить нападение не удалось, и собака покусала, то первым дело нужно обратиться за медицинской помощью.

Врач должен подробно описать в справке все повреждения от укуса. Назначение лекарственных препаратов тоже должно быть письменное, а не устное.

Если медик отказывается писать рекомендации, то попросите врача дать их на камеру.

- При этом врачи должны выдавать подобные справки. Об этом сказано в ч. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 ст. 73, п. 3 ст. 78 закона № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и п.11 "Порядка выдачи медицинскими организациями справок и медицинских заключений" (утв. приказом Минздрава № 972н), - отмечает собеседник Life.ru.

C имеющимися документами нужно обратиться в суд. Ответчиком станет местная администрация, именно им придется компенсировать расходы на лечение, поврежденное имущество ( если такое будет) и моральный вред, в порядке, предусмотренном ст. 151 Гражданского кодекса РФ.