Европарламент призвал временно отменить патенты на вакцины от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Европейский парламент выступил за временную отмену патентов на вакцины от коронавирусной инфекции для расширения глобального производства препаратов. Об этом в четверг, 10 июня, говорится в распространенном коммюнике ЕП.

- Депутаты Европарламента призвали временно отменить защиту прав интеллектуальной собственности на вакцины от заболевания. Это будет способствовать глобальному доступу к медицинской продукции, которая используется для борьбы с вирусом, а также поможет решить проблему глобального производства и дефицита предложения препаратов, - говорится в сообщении.

За принятие резолюции проголосовали 355 европейских депутатов, против высказались 263 депутата. Сообщается, что Европейский парламент предложил начать переговоры о временном отказе от Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, заключенного в рамках ВТО.

Как писал сайт kp.ru, власти Соединенных Штатов также поддержали временное отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса.